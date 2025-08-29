2019 veröffentlicht Yahya Hassan seinen zweiten Gedichtsband - wieder biographisch, wieder hochgelobt und vielverkauft. Nur wenige Monate später, im April 2020, stirbt Hassan. Über die Todesursache ist bis heute nichts bekannt, außer: äußere Gewaltanwendung spielte keine Rolle.

Hassan gibt Interviews und tritt in Fernsehsendungen auf, er wird beleidigt und bedroht, lebt eine Weile mit Polizeischutz. Später trägt er in der Öffentlichkeit stets Waffe und Schutzweste. Wer war dieser Mann, der sich mit niemanden gemein machen wollte und so überall Feinde fand?

Ein viel zu kurzes Dichterleben - erzählt von Verwandten, Freunden, Kritikern, Lesern und Lektoren.



Das Feature ist eine Wiederholung von 2021.

Ein viel zu kurzes Dichterleben

Über den dänisch-palästinensischen Dichter Yahya Hassan

Von Marc Bädorf



Regie: Hannah Georgi

Mit: David Vormweg, Kylian Land, Martin Bross,

Carlos Lobo, Wolf Aniol, Thomas Lang und Lou Strenger

Ton und Technik: Gunter Rose und Caroline Thon

Redaktion: Tina Klopp

Deutschlandfunk 2021

Länge: 54'21

(Wiederholung vom 06.08.2021)