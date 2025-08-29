    Über den dänisch-palästinensischen Dichter Yahya Hassan

    Ein viel zu kurzes Dichterleben

    54:24 Minuten
    ARKIV Digteren Yahya Hassan lukker Bogforum i Bella Center, soendag den 17. november 2019. Yahya Hassan har netop udgivet sin anden digtsamling Yahya Hassan 2 . Han optraeder paa Gyldendals Tranescene som sidste punkt paa aarets bogmesse.. , Copenhagen *** ARCHIVE Poet Yahya Hassan closes Book Forum in Bella Center, Sunday November 17, 2019 Yahya Hassan has just released his second collection of poems Yahya Hassan 2 Bei imago geladen 22.07.2021
    Der Dichter Yahya Hassan bei einer Lesung im November 2019. © Imago / Ritzau Scanpix
    Von Marc Bädorf |
    Sein Gedichtsband Digte, in dem er von seinem Heranwachsen erzählt und Islamisten und Rechte und Linke angreift, wird mit 120 000 verkauften Exemplaren zum erfolgreichsten Debüt eines dänischen Autors in der Geschichte des Landes.
    2019 veröffentlicht Yahya Hassan seinen zweiten Gedichtsband - wieder biographisch, wieder hochgelobt und vielverkauft. Nur wenige Monate später, im April 2020, stirbt Hassan. Über die Todesursache ist bis heute nichts bekannt, außer: äußere Gewaltanwendung spielte keine Rolle.
    Hassan gibt Interviews und tritt in Fernsehsendungen auf, er wird beleidigt und bedroht, lebt eine Weile mit Polizeischutz. Später trägt er in der Öffentlichkeit stets Waffe und Schutzweste. Wer war dieser Mann, der sich mit niemanden gemein machen wollte und so überall Feinde fand?
    Ein viel zu kurzes Dichterleben - erzählt von Verwandten, Freunden, Kritikern, Lesern und Lektoren.

    Das Feature ist eine Wiederholung von 2021.

    Regie: Hannah Georgi
    Mit: David Vormweg, Kylian Land, Martin Bross,
    Carlos Lobo, Wolf Aniol, Thomas Lang und Lou Strenger
    Ton und Technik: Gunter Rose und Caroline Thon
    Redaktion: Tina Klopp
    Deutschlandfunk 2021
    Länge: 54'21
    (Wiederholung vom 06.08.2021)

    Marc Bädorf, geboren 1994 in Euskirchen, freier Autor, arbeitet an gesellschaftlichen und literarischen Themen - für Print und Radio. Er lebt in Aachen.

