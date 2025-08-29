Ein viel zu kurzes Dichterleben
Über den dänisch-palästinensischen Dichter Yahya Hassan
Von Marc Bädorf
Regie: Hannah Georgi
Mit: David Vormweg, Kylian Land, Martin Bross,
Carlos Lobo, Wolf Aniol, Thomas Lang und Lou Strenger
Ton und Technik: Gunter Rose und Caroline Thon
Redaktion: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2021
Länge: 54'21
(Wiederholung vom 06.08.2021)
Sein Gedichtsband Digte, in dem er von seinem Heranwachsen erzählt und Islamisten und Rechte und Linke angreift, wird mit 120 000 verkauften Exemplaren zum erfolgreichsten Debüt eines dänischen Autors in der Geschichte des Landes.
2019 veröffentlicht Yahya Hassan seinen zweiten Gedichtsband - wieder biographisch, wieder hochgelobt und vielverkauft. Nur wenige Monate später, im April 2020, stirbt Hassan. Über die Todesursache ist bis heute nichts bekannt, außer: äußere Gewaltanwendung spielte keine Rolle.
Hassan gibt Interviews und tritt in Fernsehsendungen auf, er wird beleidigt und bedroht, lebt eine Weile mit Polizeischutz. Später trägt er in der Öffentlichkeit stets Waffe und Schutzweste. Wer war dieser Mann, der sich mit niemanden gemein machen wollte und so überall Feinde fand?
Ein viel zu kurzes Dichterleben - erzählt von Verwandten, Freunden, Kritikern, Lesern und Lektoren.
Das Feature ist eine Wiederholung von 2021.
Marc Bädorf, geboren 1994 in Euskirchen, freier Autor, arbeitet an gesellschaftlichen und literarischen Themen - für Print und Radio. Er lebt in Aachen.