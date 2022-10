Theodor W. Adorno im Praxistest

Dennoch lebt das wie auch immer „Richtige” hartnäckig im „Falschen” weiter. Was kann es bedeuten, das „Richtige” in einem „falschen Kontext” zu tun, und wie „richtig” ist es dann noch? Bankbetrüger, effektive Altruisten und Pornodarstellerinnen: Die Sendung zeigt Menschen, die versuchen, in „falschen” Zusammenhängen das „Richtige” zu tun.