Original-Hörspiel der Buchpreisträgerin 2021

Auf einer schwedischen Ostseeinsel brüten die Trottellummen. Diese Vögel dürften von Natur aus eigentlich nicht fliegen; zu schwer sind ihre Körper, zu kurz die Flügel. Das fasziniert Erik, einen jungen Mann Anfang zwanzig, der auf die Insel kommt und sich in die sechzehn Jahre ältere Vogelforscherin Inez verliebt. Als er herausfindet, dass Inez nicht ihr richtiger Name und sie entgegen ihrer Aussage doch aus dem Osten ist, droht diese Entdeckung ihre Liebesgeschichte zu Fall zu bringen. Aber dann rettet sie ihr Blick zu den Vögeln: Sie stürzen sich von den Felsen und fallen meterweit in die Tiefe, eher der Wind sie auffängt und fliegen lässt.