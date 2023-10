Der Freistil-DREIERPACK von Bettina Mittelstraß beginnt also am 8. Oktober mit dem Feature „Reinigungsarbeit - Von äußerer und innerer Sauberkeit“ aus dem Jahr 2014.

Am 15. Oktober folgt „Ins Netz gegangen – Von Verstrickungen und Freiheiten“ (2017).

Zum Abschluss dann am 22. Oktober „Spuck's aus - Widerliches und Wertvolles vom Speichelfluss“ aus dem Jahr 2021.