Eine Begegnung mit der Schriftstellerin Siri Hustvedt

Hustvedt wurde 1955 in einer Kleinstadt in Minnesota geboren. Die Mutter war eine Immigrantin aus Norwegen, der Vater ein norwegischer Amerikaner. "Wir haben dazugehört und irgendwie auch nicht". Schon am Anfang steht die Erfahrung des Fremdseins in der vertrauten Umgebung, die Sehnsucht nach dem "Anderswo".