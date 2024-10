Quotenkiller

In der TV-Show „Struggle for Life“ erhält der Gewinner einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ralf Beust, 45, arbeitsloser Taxifahrer und Frank Zöllner, zum Ende des Monats gekündigt, sind die nächsten Kandidaten. Doch die Einschaltquoten sinken, die Sendung von Produzent Till Rembrant soll abgesetzt werden. Da wird Kandidat Beust am Set tot aufgefunden. Kriminalkommissarin Annabelle Grün verdächtigt zunächst Kontrahent Zöllner, doch wenig später wird auch dieser ermordet. Die Ermittlungen scheinen ins Leere zu laufen, bis Grüns junger Kollege Stieleke bei einer Zeugenbefragung eine Entdeckung macht, die ihn in Lebensgefahr bringt. Kann Annabelle Grün ihn noch retten?