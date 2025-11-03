Professor van Dusen | Folge 62

Völlige Funkstille bei der New Yorker Kripo: Inspektor Caruso döst hinter seinem Schreibtisch. Da spielt Journalist Hatch erstmal eine Runde Poker mit Wachtmeister Donovan. So gegen neun taucht eine verhärmte Frau auf. Wird sie den großen Knüller bringen, auf den Hatch so dringend wartet? Doch Margaret Moody möchte nur ihren Mann als vermisst melden, ein Vorgang, den Caruso nun wirklich nicht besonders findet. Erst als ein Zeitungsjunge mit einer Nachricht auftaucht, gewinnt der Fall an Brisanz – und zwar so viel, dass sogar das Interesse des Amateurkriminologen Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen geweckt wird.