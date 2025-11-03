Professor van Dusen | Folge 62

Professor van Dusen besucht seine Bank
Von Michael Koser
Regie: Rainer Clute
Mit: Friedhelm W. Bauschulte, Klaus Herm, Heinz Giese, Christian Brückner, Marc Hinrichsen, Gunter Schoß, Jutta Wachowiak, Monica Bielenstein, Klaus Jepsen, Helmut Ahner
Ton und Technik: Georg Fett, Ingeborg Görgner
RIAS Berlin 1991
Länge: 50‘30
Michael Koser (1938–2024) war der Autor der legendären Hörspielreihe „Professor van Dusen“, die bis heute eine große Fan-Gemeinde hat. Zwischen 1978 und 1999 produzierten RIAS Berlin und Deutschlandradio insgesamt 77 Folgen. Die Figur des Professor van Dusen war ursprünglich eine Erfindung des US-amerikanischen Autors Jacques Futrelle. Dieser war 1912 mit der Titanic untergegangen. Während die ersten Stücke noch auf Futrelles Kurzgeschichten basieren, war ein Großteil der späteren Fälle von Koser selbst erdacht.