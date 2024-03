Autor der Van-Dusen-Krimihörspiele

Jeden Monat erscheint in der Dlf Audiothek und im Podcast „Krimi Hörspiel“ eine Van-Dusen-Folge. So wird die komplette Reihe schrittweise digital zugänglich gemacht. Am 14. März ist die 41. Folge „Professor van Dusen trifft Kaiser Wilhelm“ in der Dlf Audiothek abrufbar.