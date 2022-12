Hörspiel von Susanne Amatosero über koloniale Gewalt

Susanne Amatosero, geboren 1952 in Wittlich an der Mosel, lebt als Autorin und Regisseurin für Theater und Radio in Hamburg. Für ihren Dokumentarfilm "Die Reise der Pilgrim Number One" erhielt sie 1988 den Prix Leroi Gourhan. Das Hörspiel "funky yard" (BR/NDR 1996) wurde auf The New York Festivals 1997 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Zuletzt: "Lagos tanzt – Die lange Nacht über Afrobeat" (Deutschlandfunk/Deutschlandradio Kultur 2015). "Portrait of the artist as a young bitch" (NDR 2016) und "Fischerhaus Küche" (Deutschlandfunk Kultur 2018).