Sommer 2020: Michael erhält eine Diagnose, die alles verändert: Er hat sich mit HIV infiziert. Nach dem ersten Schock kommen die Fragen: Was bedeutet die Ansteckung, in einer Zeit, in der das Virus längst kein Todesurteil mehr bedeutet? Ein Jahr lang – 365 Tage nach dem Arztbesuch – gibt uns Michael Einblick in sein Leben und lässt uns bei seiner Suche nach Antworten auf unzählige Fragen, die ihm durch den Kopf gehen, teilhaben.

Wie stark hat sich das Virus bereits in seinem Körper ausgebreitet? Bei wem hat er sich infiziert? Wie läuft die Behandlung ab? Wie reagieren seine Eltern und Freunde? Was macht die Diagnose mit seiner Psyche? Michael ist einer von etwa 91.000 Menschen in Deutschland, die HIV-positiv sind und bis heute auch mit starken Stigmatisierungen umgehen müssen.

Der Autor Ole Siebrecht wurde für sein Radiofeature „HIV-Positiv. Michaels erstes Jahr mit dem Virus“ mit dem Medienpreis HIV/Aids der Deutschen AIDS-Stiftung ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am 23. März 2023 in Bonn urteilte die Jury, mit dem Feature gelinge „ein berührender, sehr persönlicher Einblick in Michaels Leben (...) Ganz nebenbei wird noch wichtiges Wissen über das ‚Leben mit HIV heute‘ vermittelt.“