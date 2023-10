80 Jahre alt ist Ilse Helbich, als sie 2003 ihr erstes Buch veröffentlicht. 17 Jahre später lebt sie immer noch alleine in ihrem Haus, das einst eine Poststation war, umgeben von einem Garten voller Vogelstimmen. In ihren Büchern kartografiert Helbich das Gebiet ihrer Erinnerung in lyrisch kondensierten Sprachbildern. Sie evoziert eine zerfallende Welt, die – noch stark von der Jahrhundertwende geprägt – nach dem Zweiten Weltkrieg endgültig verschwindet. Vineta nennt sie dieses poetisch transponierte Wien ihrer Kindheit und Jugend.