Derwird von Deutschlandfunk Kultur in Zusammenarbeit mit ARD, dem Österreichischen Rundfunk (ORF) und dem Schweizer Rundfunk und Fernsehen (SRF) vergeben. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des Festivals ARD-Hörspieltage im ZKM | Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe.

Ansprechen wollen wir mit dem max15 vor allem junge Hörspielmacher:innen an den Hochschulen und die freie Hörspielszene. Das eingereichte Stück muss außerhalb einer Rundfunkanstalt produziert worden sein. Es darf noch nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendet oder von einem kommerziellen Anbieter veröffentlicht worden sein. Eine vorgängige Präsentation auf Festivals und die Teilnahme an anderen Wettbewerben ist kein Ausschlussgrund. Pro Person kann ein Stück eingereicht werden, eine gemeinsame Einreichung z.B. eines Kollektivs oder einer Arbeitsgemeinschaft ist möglich.

Die Fachjury bestimmt die fünf Stücke der Finalist:innen. Diese werden online im Download-Angebot auf dem Portal hoerspielundfeature.de und der Dlf-Audiothek unbefristet präsentiert. Die nominierten Einreichungen werden zudem – in Anwesenheit der fünf Finalist:innen – bei den ARD Hörspieltagen am 9.11.-12.11.2023 in Karlsruhe präsentiert. Die Kosten für Anreise und Unterkunft werden übernommen. Die fünf Stücke der Shortlist werden in der Sendung "Kurzstrecke" auf Deutschlandfunk Kultur gesendet und entsprechend honoriert.