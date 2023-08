Dramatische Flucht einer Menschenrechtsgruppe aus Afghanistan

Last Exit Kabul - In der Falle (1/3)

27:21 Minuten "Last Exit Kabul" © Deutschlandradio/AHRDO/Layout: Dennis Horstmann Deutschlandradio Service GmbH

03. August 2023, 20:30 Uhr

Hi Tom, it's me, Salim. Alles beginnt mit einer Voicemail auf der Mailbox unseres Autors, auf der im Hintergrund Schüsse zu hören sind. Auf einmal ist die Gewalt im fernen Afghanistan präsent, mitten in seinem Wohnzimmer.