Hörspiel: Alchemist im Preußen des 17. Jahrhunderts

Kunckels Kunst
Von Patricia Görg
Regie: Hans Gerd Krogmann
Mit: Ingo Hülsmann, Christian Redl, Krista Posch, Ulrike Krumbiegel und Therese Hämer
Ton und Technik: Martin Eichberg und Philipp Adelmann
Deutschlandradio Kultur 2017
Länge: 54'29
Eine Wiederholung vom 10.05.2017
Kunckels Kunst
58:21 Minuten
• Literaturbearbeitung • Nicht Gold, aber Luxusglas soll er erschaffen – dafür schenkt der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm seinem Alchemisten ein Geheimlabor auf der Berliner Pfaueninsel.
Wie wandeln Stoffe den, der sie verwandelt? Das ist eine der Fragen, die den Alchemisten Johann Kunckel – geheimer Kammerdiener des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm – umtreiben. Für sein Laboratorium übereignete ihm der herrschaftliche Gönner 1685 eine Insel in der Havel.
Dafür erwartet der Kurfürst ein Luxusgut seiner Zeit: Kristallglas. Bildreich und poetisch vergegenwärtigt Patricia Görg die Welt des Alchemisten Johann Kunckel, sein Streben nach Perfektion und die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Macht.
„Kunckels Kunst“ entstand nach Görgs 2013 erschienenem Roman „Glas“.
Kunckels Kunst
Patricia Görg, geboren 1960 in Frankfurt/Main, lebt als Autorin von Essays, Romanen, Hörspielen in Berlin. Zahlreiche Preise, darunter der Schubart-Literaturförderpreis der Stadt Aalen und der Italo-Svevo-Preis.