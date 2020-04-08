    Hörspiel: Alchemist im Preußen des 17. Jahrhunderts

    Kunckels Kunst

    58:21 Minuten
    Goldrubingläser um 1700, geschaffen von dem Alchemisten Johann Kunckel; zu sehen in "Alchemie - Die Suche nach dem Weltgeheimnis", Sonderausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle/Saale, 25. November 2016 bis 5. Juni 2017
    Goldrubingläser um 1700, geschaffen von dem Alchemisten Johann Kunckel © imago / Steffen Schellhorn
    Von Patricia Görg nach ihrem Roman "Glas" |
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    • Literaturbearbeitung • Nicht Gold, aber Luxusglas soll er erschaffen – dafür schenkt der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm seinem Alchemisten ein Geheimlabor auf der Berliner Pfaueninsel.
    Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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    Wie wandeln Stoffe den, der sie verwandelt? Das ist eine der Fragen, die den Alchemisten Johann Kunckel – geheimer Kammerdiener des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm – umtreiben. Für sein Laboratorium übereignete ihm der herrschaftliche Gönner 1685 eine Insel in der Havel.
    Dafür erwartet der Kurfürst ein Luxusgut seiner Zeit: Kristallglas. Bildreich und poetisch vergegenwärtigt Patricia Görg die Welt des Alchemisten Johann Kunckel, sein Streben nach Perfektion und die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Macht.
    „Kunckels Kunst“ entstand nach Görgs 2013 erschienenem Roman „Glas“. 
    Christian Redl bei den Aufnahmen zu "Kunckels Kunst"
    Christian Redl bei den Aufnahmen zu "Kunckels Kunst"© Deutschlandradio - Anke Beims

    Kunckels Kunst
    Von Patricia Görg
    Regie: Hans Gerd Krogmann
    Mit: Ingo Hülsmann, Christian Redl, Krista Posch, Ulrike Krumbiegel und Therese Hämer
    Ton und Technik: Martin Eichberg und Philipp Adelmann
    Deutschlandradio Kultur 2017
    Länge: 54'29

    Eine Wiederholung vom 10.05.2017

    Patricia Görg, geboren 1960 in Frankfurt/Main, lebt als Autorin von Essays, Romanen, Hörspielen in Berlin. Zahlreiche Preise, darunter der Schubart-Literaturförderpreis der Stadt Aalen und der Italo-Svevo-Preis.

    Die Autorin Patricia Görg
    Patricia Görg© Deutschlandradio / Philip Bartkowiak
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