Gila Lustiger, 1963 in Frankfurt/Main geboren, studierte an der Hebräischen Universität in Jerusalem Germanistik und Komparatistik, 1987 zog sie nach Paris. Dort arbeitete sie als Journalistin für Radio France Internationale und das ZDF. 1995 erschien ihr erstes Buch „Die Bestandsaufnahme“, der Roman „So sind wir“ war 2005 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2015 kam „Die Schuld der anderen“ heraus und stand mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. 2016 erschien ihr preisgekrönter Essay „Erschütterung“, in dem sie sich mit den Gründen und Folgen der Terrorattentate in Frankreich auseinandersetzt.