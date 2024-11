Die Freundin

Seit zwanzig Jahren sind Clara und Olga unzertrennliche Freundinnen. Sie arbeiten für denselben Fernseh-Sender und sie wohnen zusammen in einem kleinen Haus mit Garten. Clara und Olga haben eine Vereinbarung: Nie wieder Männer unter dem gemeinsamen Dach. Doch Clara verliebt sich in Yves. Eines Tages sitzt er in ihrer Küche. Olgas Rache heißt Lissy. Sie zieht in das Haus ein: der Anfang eines dramatischen Beziehungsgeflechts mit tödlichen Konsequenzen.