Lorenz Rollhäuser, geboren 1953 in Marburg, lebt in Berlin. Er ist seit 1990 Autor und Produzent zahlreicher Features und Hörspiele, darunter „Mutters Schatten“ (NDR 2008, Prix Europa) und „Kreuzberg von oben“ (Dkultur/NDR/WDR 2014, Dokka-Preis). 2022 wurde er mit dem Axel-Eggebrecht-Preis für sein Gesamtwerk ausgezeichnet. Zuletzt: „Dekolonisiert euch!“ (Deutschlandfunk Kultur 2020) und „Frontera – Menschen und Mauern an der Grenze Mexiko – USA“ (NDR/Deutschlandfunk 2020).