Hörspiel von Lothar Trolle

Vor der kleinen Bergfestung Betulia kommt seine Invasion zum Stillstand. Eine grausame Belagerung beginnt. Als die Not der Belagerten so groß wird, dass sie die Kapitulation ankündigen, fasst Judith einen Entschluss. Mit einer todesmutigen List erlangt sie das Vertrauen von Holofernes und tötet ihn bei der ersten Gelegenheit. Die Kraft zu dieser Tat findet sie in der Hingabe an ihren eigenen, ganz persönlichen Gott. Die Überlieferung ist eine der vielen jüdischen Helden- bzw. Wundergeschichten, die bezeugen, dass selbst das Unmögliche möglich werden kann - wenn man genügend Hoffnung aufbringt.