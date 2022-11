Hörspiel: Mount Everest – war gestern!

Leon Engler, geboren 1989 im Ostallgäu, Schriftsteller. 2011 war er ausgewählter Teilnehmer der Schreibklasse „fundamentals of poetry“ in Finnland. 2011/2012 Leistungsstipendium der Universität Wien. Theaterstücke u.a. „X Jahre Kriegsfreiheit“ (Nachwuchspreis des Theaters Drachengasse 2013), „Die Benennung der Tiere“ (2018 zum Stückemarkt des Berliner Theatertreffens eingeladen). Hörspiele: „Wasserstoffbrennen“ (Deutschlandradio Kultur 2016), „Bier“ (WDR 2019), „Das Gold am Arsch des Regenbogens“ (FELI AND FRIENDS 2019), „Satellitenbilder deiner Kindheit“ (WDR 2022, Hörspiel des Monats Februar 2022).