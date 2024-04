Grace Yoon, geboren 1952 in Pusan/Korea, kam 1966 in die USA, studierte Kunst und Performance an der Londoner Kunstakademie und arbeitet seit 1975 in Deutschland. Sie ist Performance-Künstlerin in den Bereichen Musiktheater und Film sowie Autorin und Komponistin zahlreicher Hörstücke. Seit 2015 unterrichtet sie an der Hochschule Düsseldorf im Fachbereich Medien.