Ulrich Land, geboren 1956 in Köln, schreibt Lyrik, Prosa und Essays. Er unterrichtet Creative Writing, u.a. an der Universität Witten/Herdecke, und ist der Verfasser von rund 100 Radiofeatures und Hörspielen. Zuletzt: „Norwegian Wood“ (WDR 2017) und „Hölderlins Heimsuchung“ (WDR 2020).

Das Kriminalhörspiel „Häuserkampf“ hat einen realen Hintergrund: Im traditionell „armen“ Nordwesten des Ruhrgebiets, in Duisburg-Bruckhausen wurden 2013/14 circa 170 gründerzeitliche, zum Teil denkmalgeschützte Wohnhäuser in Schutt und Asche gelegt. Etwa 1500 Personen mussten ihre Wohnungen bzw. Häuser verlassen, vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, alteingesessene Bruckhauser und Hartz-IV-Empfänger.

Für ThyssenKrupp zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum ließ sich so die Werkszufahrt beträchtlich aufhübschen, da man ohnedies das Image des schmutzigen Stahlkonzerns im abgewrackten Ruhrpott loswerden wollte. Und zum anderen konnte man so dem inzwischen gesetzlich vorgeschriebenen Abstand zwischen Schwerindustrie und Wohngebieten wenigstens näher kommen. In Bruckhausen also wurde im Interesse eines Großkonzerns und einer notorisch klammen Kommune die „Entmietung“ von Hunderten von Wohnungen betrieben, anderthalbtausend Einzelschicksale standen zur Disposition.