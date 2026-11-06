    Frauen im Humorbusiness

    Ladies, die es krachen lassen

    54:35 Minuten
    Idil Baydar bei der Aufzeichnung der WDR Kabarett- und Comedyshow 'Ladies Night' im Gloria-Theater. Köln, 12.02.2019.
    Starke Frau: Die Kabarettistin Idil Baydar © picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt
    Von Sabine Fringes |
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    Benimmbücher lehrten noch bis in die 60er-Jahre hinein, dass Frauen sich am Tisch mit Scherzen zurückhalten sollten. Diese Zeiten sind vorbei. In den vergangenen Jahrzehnten haben Frauen die Kabarett-Bühnen erobert und auch im Comedy-Fach sind sie auf dem Vormarsch.
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    Nicht selten tragen Programme von Frauen offensive Titel wie „Lady-Kracher“ oder „Pussy-Terror“. Das Motto dabei lautet: Es muss uns nicht jede/r mögen. Tatsächlich seien Studien zufolge Männer lustiger als Frauen und viele Menschen bevorzugen männliche Comedians, auch wenn Komikerinnen wie Carolin Kebekus und Maren Kroymann viele zum Lachen bringen.
    Spielt es beim Scherzen denn wirklich eine Rolle, von wem der Witz gemacht wird – und wenn ja, warum? Weshalb finden Menschen etwas lustig und wieso anderes nicht?

    Ladies, die es krachen lassen
    Frauen im Humorbusiness
    Von Sabine Fringes

    Regie: Susanne Krings
    Es sprachen: Justine Hauer, Sigrid Burkholder und Bruno Winzen
    Ton und Technik: Hendrik Manook und Thomas Widdig
    Redaktion: Klaus Pilger
    Produktion: Deutschlandfunk 2020

    Eine Wiederholung vom 27.12.2020.

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