Ladies, die es krachen lassen
Frauen im Humorbusiness
Von Sabine Fringes
Regie: Susanne Krings
Es sprachen: Justine Hauer, Sigrid Burkholder und Bruno Winzen
Ton und Technik: Hendrik Manook und Thomas Widdig
Redaktion: Klaus Pilger
Produktion: Deutschlandfunk 2020
Eine Wiederholung vom 27.12.2020.
Ladies, die es krachen lassen
54:35 Minuten
Benimmbücher lehrten noch bis in die 60er-Jahre hinein, dass Frauen sich am Tisch mit Scherzen zurückhalten sollten. Diese Zeiten sind vorbei. In den vergangenen Jahrzehnten haben Frauen die Kabarett-Bühnen erobert und auch im Comedy-Fach sind sie auf dem Vormarsch.
Nicht selten tragen Programme von Frauen offensive Titel wie „Lady-Kracher“ oder „Pussy-Terror“. Das Motto dabei lautet: Es muss uns nicht jede/r mögen. Tatsächlich seien Studien zufolge Männer lustiger als Frauen und viele Menschen bevorzugen männliche Comedians, auch wenn Komikerinnen wie Carolin Kebekus und Maren Kroymann viele zum Lachen bringen.
Spielt es beim Scherzen denn wirklich eine Rolle, von wem der Witz gemacht wird – und wenn ja, warum? Weshalb finden Menschen etwas lustig und wieso anderes nicht?
Spielt es beim Scherzen denn wirklich eine Rolle, von wem der Witz gemacht wird – und wenn ja, warum? Weshalb finden Menschen etwas lustig und wieso anderes nicht?
Ladies, die es krachen lassen