Frauen im Humorbusiness

Nicht selten tragen Programme von Frauen offensive Titel wie „Lady-Kracher“ oder „Pussy-Terror“. Das Motto dabei lautet: Es muss uns nicht jede/r mögen. Tatsächlich seien Studien zufolge Männer lustiger als Frauen und viele Menschen bevorzugen männliche Comedians, auch wenn Komikerinnen wie Carolin Kebekus und Maren Kroymann viele zum Lachen bringen.

Spielt es beim Scherzen denn wirklich eine Rolle, von wem der Witz gemacht wird – und wenn ja, warum? Weshalb finden Menschen etwas lustig und wieso anderes nicht?