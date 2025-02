Forschungsgegenstand: Lästern

Steffen Jan Seibel, geboren 1981, arbeitet für politische Diskussionssendungen im Ersten in Berlin. Er ist aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, hat in Bayern eine Lehre gemacht, in Tel Aviv gearbeitet und ist dann zum Studieren nach Berlin (Publizistik und Judaistik) und München (Deutsche Journalistenschule). Bis heute fragt er sich, ob es nun gut (Relevanz!) oder schlecht ist, wenn über ihn gelästert wird.