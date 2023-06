Felizitas Stilleke, Jahrgang 1983, lebt und arbeitet in Berlin. Das war nicht immer so. Sie ist freie Dramaturgin und Kuratorin in den Freien Darstellenden Künsten (Theaterfestival FAVORITEN 2014, Impulse 2017, Berliner Theatertreffen 2018, Branchentreff 2019-21). 2021 hat sie mit „The Mother in Me is the Mother in You“ (Ballhaus Ost) eine Reihe von Live-Podcastsessions ins Leben gerufen, in denen sie mit ihren Freund:Innen das Thema Nicht-/Noch-nicht-/Nicht-mehr-/Vielleicht-/Mutterschaft diskursiv und performativ durcheinanderwirbelt.