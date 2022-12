Mütter, Väter, Töchter, Söhne

Ein Jahr Ostberlin. Eine Vater-Sohn-Geschichte

43:49 Minuten ehemaliger Grenzübergang Marienborn, Sachsen-Anhalt © Deutschlandradio / Øle Schmidt

Von Øle Schmidt · 25.12.2022

Der Autor war drei Jahre alt, als sein Vater einwilligte, mit anderen Kommunisten aus dem Westen die Klassiker des marxistischen Pantheons zu studieren. Geheim. In einer Kaderschmiede der SED, in Ostberlin, 1974. Jetzt reist er mit seinem Vater in eine scheinbar versunkene Zeit zurück.