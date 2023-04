Eine Ostberliner Künstlerfamilie

Ruth, Robert, René

54:26 Minuten Renè Rehfeldt und Ruth Wolf-Rehfeldt bei einer Ausstellungseröffnung mit Ruths Arbeiten © Lutz Wohlrab

Von Ulrike Bajohr · 21.04.2023

Renés Haare sind zu lang. Sein Vater Robert muss zum Schuldirektor. Roberts Haare sind noch länger. Der Direktor gibt auf: Künstler! Narrenfreiheit! So einfach ist das nicht, sagt Ruth und dichtet: „Ich will was ich will aber was ich will kann ich nicht.”