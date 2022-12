Ein deutsch-deutsches Seniorenhaus und seine Geschichten

Zeitenwenden – davon gab es hierzulande schon einige. Die Seniorinnen und Senioren in diesem Features haben sie erlebt: Sie treffen sich in einer Einrichtung, die mehr bietet als Pflege und Verwahrung. In Berlin-Pankow – nicht weit von der ehemaligen Mauer – ist ein Ort der Bildung und der Debatte entstanden und auch eine Begegnungsstätte. Von den rund 160 Mieterinnen und Mietern lebten 2019 über die Hälfte in der ehemaligen DDR, die anderen in der früheren Bundesrepublik. Bestätigen sich hier die Klischees über den Osten und den Westen? Es ist komplizierter. Ein Bewohner wurde in der Ukraine geboren, wuchs in Wien auf und wurde Cheflektor des DDR-Verlags „Volk und Welt“. Eine Bewohnerin nennt sich bis heute „fanatischer Preuße“. Vor dem Horizont fast hundert Jahre währender Leben bekommen die Fragen nach Ost und West etwas beinahe Kleingeistiges. Hört man den Menschen zu, gewähren sie sehr persönliche Einblicke in die Geschichte unseres Landes, das es so nicht mehr gibt.