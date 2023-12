Mudar Alhaggi studierte Theaterwissenschaften in Damaskus. Er arbeitet als Autor, Regisseur und Dramaturg. Seine letzten Arbeiten sind die Theaterstücke „Your Love is Fire“ (Ruhrfestspiele und Theater Krefeld Mönchengladbach), „Days in the Sun“ und „Reine Formsache“ (im Theater an der Ruhr) sowie das Hörspiel „Barsach“ (Deutschlandradio Kultur 2017). Alhaggi lebt in Berlin.