Die Pyramiden von Bosnien

Glaube verwandelt Berge

54:35 Minuten Seit vielen Jahren wird in dem kleinen bosnischen Städtchen Visoko an der Legende gebastelt, dass unter einigen Hügeln Pyramiden versteckt seien. © Deutschlandradio / Patrick Batarilo

Von Patrick Batarilo · 07.01.2024

Die ältesten Pyramiden der Welt befinden sich nicht in Ägypten. Sondern in Europa. Genauer: in Bosnien. Ja doch. Wirklich. Warum sonst würden Woche für Woche, Jahr für Jahr zehntausende Besucher aus aller Welt nach Zentralbosnien in die Stadt Visoko reisen?