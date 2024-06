Florian Illies ist Bestsellerautor („Generation Golf“, „1913", "Liebe in Zeiten des Hasses" u.a.) und war bis 2018 Leiter des Berliner Auktionshauses Villa Grisebach, das als erste Adresse gilt für Klassische Moderne in Deutschland.

Dort bekam er von Flohmarkttinnef bis zu unsignierten Meisterwerken so ziemlich alles angeboten, was mal irgendwo an einer Wand hing.