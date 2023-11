Pulp Fiction im Kaiserreich

In der Welt der Abenteuerliteratur gibt es die Traumreisenden, die nie die exotischen und wilden Länder ihrer Helden betreten haben und sich aus Büchern den pseudo-authentischen Hintergrund für ihre Fantasien aneigneten - wie Karl May.

Und die wirklichen Abenteurer, die Weltreisenden, die genau wussten, wovon sie erzählten. Aber auch von ihnen nahmen es manche mit der Wahrheit nicht immer ganz so genau. Zu letzteren gehörte der 1869 in Leipzig geborene Robert Kraft. So wild und widersprüchlich wie sein Leben - mit Glanz und oft selbstverschuldetem Elend - waren auch seine Romane und Erzählungen: voller Überraschungen.