Der heilige Eddy

Jakob Arjouni, 1964 in Frankfurt am Main geboren und 2013 in Berlin gestorben, veröffentlichte zahlreiche Romane, Theaterstücke, Erzählungen und Hörspiele. Mit seinem ersten Roman um den Detektiv Kemal Kayankaya, „Happy Birthday, Türke“ (1985), gelang ihm der Durchbruch. Seine Bücher sind in 23 Sprachen erschienen. Weitere Hörspielbearbeitungen u.a. „Kismet“ (SWR/WDR 2002) und „Bruder Kemal“ (NDR 2013).