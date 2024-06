Simone Hamm studierte Literaturwissenschaften, Philosophie und Chinesisch in Bonn, lebte in Peking, arbeitete an der Uni Bayreuth, volontierte bei der Deutschen Welle. Sie ist Feature Autorin für die ARD – zuletzt: „Ziemlich nice – Die Gegenwart von Leif Randt ist pastellfarben“ 2021/Dlf. Für das Dlf Feature „Vor dem Gesetz – Justizskandale in New York“ ist sie mit dem RIAS Preis ausgezeichnet worden. Nach mehrjährigen Stationen in Brüssel und New York lebt sie in Köln.