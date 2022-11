Krimi-Hörspiel: Professor van Dusen | Folge 25

Professor van Dusen schenkt diesem Fall zunächst keine Beachtung. Er ist sogar verärgert, als Mr. Bailey, der Miteigentümer des Zirkus „Barnum und Bailey“, ihn um Hilfe bittet, weil der Tod eines Schimpansen aufgeklärt werden soll. Erst als Bailey einen Zettel mit Zahlen zeigt, den man bei dem ermordeten Schimpansen gefunden hat, scheint van Dusen die Sache doch eine Überlegung wert zu sein. Wie richtig das ist, soll sich rasch herausstellen, denn schon bald gibt es im Zirkus einen zweiten Mord. Es wird ein Brief gefunden, der just dieselben Zahlen aufweist wie der Zettel bei dem Schimpansen. Da bekanntlich aller bösen Dinge drei sind, lässt das dritte Opfer auch nicht lange auf sich warten. Clown Bobo bricht in der Manege tot zusammen. In seinem Trikot steckt ebenfalls eine Mitteilung mit den Zahlen 6, 7, 8, 9.