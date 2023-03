Die Frauen vom Meer

Wenn die Männer zur See fahren, bleiben die Frauen zu Hause. Bestellen Felder. Üben ihre religiösen Riten aus. Bewahren Traditionen. Die estnische Insel beherbergt, so sagen manche, das letzte Matriarchat Europas. Kein Arzt, kein Friseur, keine Polizei. Doch Kihnus Isolation löst sich auf, ganz langsam. Im Sommer kommen Touristen. Ein paar mehr, jedes Jahr. Ein Highspeed-Internetkabel verbindet die Insel mit dem Festland. Unweit wird ein Offshore-Windpark geplant. Wie lange wird die Fischerei sich noch lohnen? Wenn die Männer nicht mehr aufs Meer hinausfahren, was ist dann noch übrig vom Matriarchat? Seit 2003 zählt die Insel mit ihren Traditionen, Bräuchen und den ortstypischen Strickmustern zum immateriellen Weltkulturerbe. Jetzt strickt Kihnu an der Zukunft. Gelingt es den Frauen, die Fäden selbst in der Hand zu behalten? Ein Feature über ein Leben zwischen Melancholie und Utopie.