26 Jahre warten auf Gerechtigkeit

33:48 Minuten Searching Blanka

Schulz, Marina;Janssen, Fabian · 20. April 2023, 20:30 Uhr

In den Abendstunden des 23. Februar 2022 kommen am Tatort im Kettenhofweg in Frankfurt Dutzende Menschen zusammen, um an Blanka Zmigrod zu erinnern. 30 Jahre nach der Tat soll das Bild der Ermordeten in der Öffentlichkeit zurechtgerückt werden.