Professor van Dusen und der Fall Hatch

Der merkwürdige Psychiater Dr. Shrink will von seiner Diagnose nicht abrücken: Hutchinson Hatch ist ein gefährlicher Irrer. Für Lieutenant McCoy von der Polizei in San Francisco ein guter Grund, den Assistenten und Chronisten von Professor van Dusen in seiner Gefängniszelle sitzen zu lassen. Wie er da hineingeriet, ist eine lange und wirre Geschichte – jedenfalls behauptet Hatch hartnäckig, ein toter Hutchinson Hatch, sein zweites Ich, verfolge ihn, seit er in ein geheimnisvolles Spukhaus gelockt worden sei...