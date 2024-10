Ein langweiliges Nest, in dem Professor van Dusen und sein Chronist Hatch da gelandet sind: Shinbone liegt mitten in der Wüste, weitab jeglicher Kultur. Sie sind dem Hilferuf der jungen Wissenschaftlerin Miss Gilmore gefolgt, die van Dusen in einem Brief um Schutz gebeten hatte. Die junge Lady gräbt in der Nähe des Ortes nach fossilen Knochen. Und sie hat Angst um ihr Leben, so viel weiß Professor van Dusen, der große Wissenschaftler und Amateur-Kriminologe. Mit Bent und Laramie, zwei erfahrenen, lederhäutigen Abenteurern, machen sich van Dusen und Hatch auf die Suche nach Miss Gilmore, doch sie kommen zu spät …