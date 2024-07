Seit Kurzem ereignen sich in Glastonbury mysteriöse Vorfälle. Landesweit berichten die Zeitungen von geheimnisvollen Morden, von einem Geister-Ritter in Schwarz, vom tödlichen Spuk am Grabe König Artus‘. Darüber will Hobby-Kriminologe van Dusen natürlich mehr wissen. Doch während der Anreise bleibt nur sieben Kilometer vor Glastonbury plötzlich das Auto liegen. Van Dusen und sein treuer Begleiter Hutchinson Hatch stapfen also zu Fuß die Landstraße entlang. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Und langsam wird es dunkel.